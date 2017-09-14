Недовольные жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел

Всего поступило около 50 обращений, большая часть из которых - в электронном виде. В основном жалобы поступают на русском языке, сообщает rus.err.ee.

Накануне стало известно, что квартирное товарищество "Ситси, 28" во вторник на общем собрании приняло решение обратиться в суд в связи с планом минсоцдел и Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, 28, а районная управа Пыхья-Таллинна попросит Государственный контроль проверить разумность использования средств налогоплательщиков при реализации этого плана.