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Недовольные жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

Жители Пыхья-Таллинна продолжают писать протестные письма в Министерство социальных дел, требуя отменить запланированное открытие пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси.

Всего поступило около 50 обращений, большая часть из которых - в электронном виде. В основном жалобы поступают на русском языке, сообщает rus.err.ee.

Накануне стало известно, что квартирное товарищество "Ситси, 28" во вторник на общем собрании приняло решение обратиться в суд в связи с планом минсоцдел и Института развития здоровья открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, 28, а районная управа Пыхья-Таллинна попросит Государственный контроль проверить разумность использования средств налогоплательщиков при реализации этого плана.

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