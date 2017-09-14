США поддержали размещение миротворцев ООН на границе РФ и Украины

Введение миротворческих сил ООН на восток Украины может стать средством защиты для украинских граждан и возможным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила в среду, 13 сентября, глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет DW.com.

Миротворцы при этом должны иметь широкий мандат для обеспечения безопасности на всей оккупированной территории Украины, и их, в том числе, следует разместить на границе с Россией, добавила Науэрт.

Ранее Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Москва предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

В украинском проекте говорится, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.