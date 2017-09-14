Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

США поддержали размещение миротворцев ООН на границе РФ и Украины

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Миротворец ООН. Снимок иллюстративный. | ФОТО: THONY BELIZAIRE/AFP

У миротворческих сил на востоке Украины должен быть широкий мандат, заявила представитель Госдепа. По ее словам, их нужно разместить, в том числе, и на российско-украинской границе.

Введение миротворческих сил ООН на восток Украины может стать средством защиты для украинских граждан и возможным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила в среду, 13 сентября, глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет DW.com.

Миротворцы при этом должны иметь широкий мандат для обеспечения безопасности на всей оккупированной территории Украины, и их, в том числе, следует разместить на границе с Россией, добавила Науэрт.

Ранее Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Москва предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

В украинском проекте говорится, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.

Наверх