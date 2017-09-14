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Мадизе: для борьбы с коррупцией в местных самоуправлениях нужно менять законы

Rus.Postimees.ee
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Юлле Мадизе. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Действующее законодательство не позволяет сдерживать коррупцию в местных самоуправлениях - к такому выводу пришла канцлер юстиции Юлле Мадизе.

В своем обращении в конституционную комиссию Рийгикогу канцлер просит инициировать поправки к законам, которые, по ее оценке, в их нынешнем виде не позволяют обеспечить достаточную профилактику и сдерживание коррупции в городах и волостях, пишет rus.err.ee.

В числе прочего она просит создать регуляцию, которая обеспечила бы возможность взыскания нанесенного самоуправлениям материального ущерба с чиновников, совершивших умышленное правонарушение.

Кроме того Юлле Мадизе считает, что необходимо исключить любую форму трудовых отношений между лицом, осужденным за умышленное совершение уголовного преступления, и местным самоуправлением. Такие лица не могут сотрудничать с местными самоуправлениями до тех пор, пока действует их наказание.

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