В Маарду три кандидата отказались баллотироваться по списку Союза Сависаара

О своем отказе баллотироваться на местных выборах избирательную комиссию уведомили Татьяна Канавченко, Анастасия Гостева и Соломония Васильева, пишет rus.err.ee.

Первый номер Избирательного союза Эдгара Сависаара в Маарду - депутат горсобрания, пока еще центрист Николай Дегтяренко.

Наибольшее число кандидатов выдвинула правящая в городе Центристская партия - 64, а следом за ней идут ОЛПЭ (21), "Маарду - наш дом" (17), "Наш Маарду" (17), Избирательный союз Эдгара Сависаара (15), IRL (4). "Движение за выживание Эстонии" и Партия реформ ограничились одним кандидатом.