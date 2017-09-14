Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску

"Северная Корея была замечена за перемещением мобильных пусковых установок и подготовкой стартовых площадок в последние 48 часов", - говорится в сообщении в Twitter телеканала.

На прошлой неделе Южная Корея предупреждала о том, что КНДР готовится к возможному новому ракетному пуску. Тогда Минобороны страны сообщало, что Северная Корея перевезла межконтинентальную баллистическую ракету на западное побережье, пишет Newsru.com.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в связи с проведенным страной очередным ядерным испытанием. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Также были введены ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Кроме того, резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

Накануне в Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что Пхеньян полностью отвергает новый пакет санкций, введенный резолюцией Совбеза ООН.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого Пхеньян провел испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Специалисты американского Университета Джона Хопкинса оценили предположительную мощность ядерного заряда в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.