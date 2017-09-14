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Похищенная в Афганистане гражданка Финляндии отпущена на свободу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: VESA MOILANEN/AFP/Scanpix

Похищенная в мае в столице Афганистана, Кабуле, 37-летняя гражданка Финляндии была отпущена на свободу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, пишет Postimees.

В связи с инцидентом родственники женщины просят соблюдать неприкосновенность частной жизни.

Напомним, что в мае СМИ Афганистана сообщали, что была похищена гражданка Финляндии, которая работала в шведской благотворительной организации Operation Mercy. Женщина пропала вечером 20 мая из дома в Кабуле после нападения, в ходе которого был убит один немецкий работник благотворительной организации и охранник дома.

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