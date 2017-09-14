Похищенная в Афганистане гражданка Финляндии отпущена на свободу
14 сентября 2017 г., 09:36
Похищенная в мае в столице Афганистана, Кабуле, 37-летняя гражданка Финляндии была отпущена на свободу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, пишет Postimees.
В связи с инцидентом родственники женщины просят соблюдать неприкосновенность частной жизни.
Напомним, что в мае СМИ Афганистана сообщали, что была похищена гражданка Финляндии, которая работала в шведской благотворительной организации Operation Mercy. Женщина пропала вечером 20 мая из дома в Кабуле после нападения, в ходе которого был убит один немецкий работник благотворительной организации и охранник дома.