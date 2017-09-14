Äripäev: популярная сеть магазинов электроники выставлена на продажу

Конкуренты признают, что время для продажи выбрано весьма успешно, а крупные собственники Армин Кыомяги, Индрек Прантс и Свен Мансберг ранее вели бизнес подобным образом.

Армин Кыомяги ответил, что никогда не комментирует подобные вещи, связаться с Индреком Прантсом и Свеном Мансбергом журналистам Äripäev вчера не удалось.

Член правления Klick Марко Калве признал, что разговоры о продаже действительно велись, но не смог подтвердить или опровергнуть утверждение, что сейчас начались поиски покупателя. «При рассмотрении этого вопроса в течение последних лет мы обсуждали несколько вариантов. Пока невозможно точно сказать, какой из планов будет реализован», - заявил Калве.

Читайте подробнее в Äripäev.