Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Äripäev: популярная сеть магазинов электроники выставлена на продажу

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Магазин Klick. | ФОТО: Toomas Huik

По данным Äripäev, сеть магазинов электроники Klick Eesti выставлена на продажу.

Конкуренты признают, что время для продажи выбрано весьма успешно, а крупные собственники Армин Кыомяги, Индрек Прантс и Свен Мансберг ранее вели бизнес подобным образом.

Армин Кыомяги ответил, что никогда не комментирует подобные вещи, связаться с Индреком Прантсом и Свеном Мансбергом журналистам Äripäev вчера не удалось.

Член правления Klick Марко Калве признал, что разговоры о продаже действительно велись, но не смог подтвердить или опровергнуть утверждение, что сейчас начались поиски покупателя. «При рассмотрении этого вопроса в течение последних лет мы обсуждали несколько вариантов. Пока невозможно точно сказать, какой из планов будет реализован», - заявил Калве.

Читайте подробнее в Äripäev.

Наверх