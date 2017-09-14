Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 114 евро!
14 сентября 2017 г., 09:53
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 137 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 150 евро
Туда-обратно из Таллинна в Токио начиная с 449 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 34 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная с 40 евро
Туда-обратно из Амстердама в Кабо-Верде начиная с 225 евро