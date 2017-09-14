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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 114 евро!

Rus.Postimees.ee
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Стамбул. | ФОТО: Lefteris Pitarakis/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 114 евро

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