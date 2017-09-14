Компенсацией на лечение зубов воспользовались почти 4000 жителей Ида-Вирумаа

На сегодняшний день компенсацию за зубное лечение взрослых в Ида-Вируском уезде использовали 3700 человек, из них 1800 человек использовали компенсацию в размере 30 евро и около 1900 человек - компенсация в размере 85 евро, пишет rus.err.ee.

Общая сумма выплат со стороны государства составила более 145 тысяч евро.

По состоянию на 11 сентября в Ида-Вируском уезде компенсацию за зубное лечение взрослых можно использовать в 17 клиниках, расположенных в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Йыхви, Ийзаку, Авинурме и Кохтла-Ярве.

На сегодняшний день в целом по Эстонии компенсацию за зубное лечение взрослых использовали 20 тысяч человек, и общая сумма выплаченных компенсаций по Эстонии составила более 800 тысяч евро. Компенсацию можно использовать при посещении более чем 138 стоматологических кабинетов.