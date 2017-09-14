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Истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

BNS
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ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS/Scanpix

В четверг и пятницу дислоцированные на авиабазе Эмари пилоты ВВС Бельгии совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребителях F-16.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS Главный штаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

ВВС Бельгии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 5 сентября. На авиабазе Шяуляй в Литве с 30 августа дислоцирован авиаотряд ВВС США, использующий истребители F-15.

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