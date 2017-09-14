Минобороны России объяснило смысл названия учений "Запад-2017"

По его словам, Россия "ни в коем случае" не намеревается осуществить военное вторжение на территории сопредельных государств, сообщает портал Newsru.com.

"Название "Запад" не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. "Запад" означает запад России и Белоруссию, которая находится еще западнее", - пояснил он журналисту.

На вопрос, могут ли жители стран Восточной Европы и Балтики "спать спокойно" в связи с учениями, Фомин ответил: "Конечно. И я говорю это серьезно".

Главная цель учений, по словам Фомина, - "отработка соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом". Так замминистра ответил на вопрос корреспондента, касающийся опасений Украины о том, что учения могут перерасти в наступательную операцию.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/14sep2017/smysl.html