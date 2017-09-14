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Детская игра обернулась трагедией: мальчик из Эстонии получил тяжелейшие ожоги

Детский фонд протянул руку помощи семье пострадавшего!

Rus.Postimees.ee
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13-летний Гермо. | ФОТО: Lastefond

В мае с 13-летним Гермо из Пярнумаа произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги второй и третьей степеней. В настоящий момент раны заживают, но для полного восстановления мальчику нужны вспомогательные средства и лекарства, которые Больничная касса не компенсирует.

В мае с 13-летним Гермо из Пярнумаа произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги второй и третьей степеней. В настоящий момент раны заживают, но для полного восстановления мальчику нужны вспомогательные средства и лекарства, которые Больничная касса не компенсирует, сообщил Детский фонд.

В мае этого года Гермо играл вместе с друзьями с бензином и зажигалкой. В результате возникшего по невнимательности возгорания мальчик получил ожоги лица, шеи, плеча и кисти руки второй и третей степеней. После этого происшествия пострадавший находился на лечении в отделении пластической хирургии Северо-Эстонской региональной больницы, где ему провели пластику лица, кисти руки и левого плеча.

Для дальнейшего восстановления Гермо нуждается в лечении шрамов с помощью силикона или геля, а также во вспомогательных средствах, таких как компрессионные перчатки и маска. К сожалению, Больничная касса не компенсирует все вышеперечисленное. Так как семья мальчика из-за непростой экономической ситуации не может сама приобрести необходимые лекарства и вспомогательные средства, Детский фонд окажет ей помощь в размере до 1130 евро.

Представитель Детского фонда Эвели Ильвес выразила благодарность лечащему врачу Гермо, который поделился трагической историей ребенка и обратился к ним за помощью.

«В настоящий момент важно как можно скорее продолжить посттравматическое лечение, чтобы достигнуть лучших результатов. Детский фонд отличается гибкостью, решения о помощи принимаются быстро, поэтому у нас есть возможность протянуть руку помощи этой семье. Восстановительное лечение Гермо будет продолжено», - сказала Ильвес.

Она добавила, что для одной семьи найти сумму, превышающую 1000 евро, может быть весьма затруднительно. «Большое спасибо тем, кто делает пожертвования фонду, с вашей помощью мы можем быстро поддержать тех, кто в этом нуждается», - поблагодарила она.

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