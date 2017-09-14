Российские баскетболисты впервые за шесть лет вышли в полуфинал чемпионата Европы

Продемонстрировав волю и характер, россияне спустя шесть лет вернулись в четверку лучших команд континента, пишет Newsru.com.

Самым результативным игроком в седьмой игре сборной России на турнире из семи стал атакующий защитник Алексей Швед, набравший 26 очков. Тимофей Мозгов сделал дабл-дабл (15 очков + 10 подборов). У греков 25 очков на счету Ника Калатеса.

"Первую половину мы провели не лучшим образом. Можно сказать, играли плохо. Но не теряли веру в себя и продолжали работать. Знали, что сможем прибавить, и у нас это получилось", - отметил тренер сборной РФ Сергей Базаревич.

"Четвертьфинальный матч - самый неприятный. Или ты идешь дальше и продолжаешь бороться за награды, или останавливаешься в шаге от них. Мы сами поначалу были немного заторможенными. Наверное, это следствие стресса", - цитирует наставника пресс-служба РФБ .

В полуфинале россияне 15 сентября встретятся с сербами, которые выбили из борьбы итальянцев. В другой паре претендентов на медали встретятся сборные Испании и Словении.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы сборная России победила команду Сербии со счетом 75:72.