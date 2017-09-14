Олимпийские игры 2024 и 2028 годов поделили между Парижем и Лос-Анджелесом

В среду на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме Париж и Лос-Анджелес были утверждены в качестве городов-организаторов летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно. Об этом информирует пресс-служба организации.
Состоявшееся голосование было формальным и безальтернативным. Решение было принято заранее и единогласно.
Изначально на проведение Игр-2024 претендовало пять городов, однако финальные заявки подали лишь Париж и Лос-Анджелес.
Решение о единовременном выборе столиц было принято на прошедшей летом внеочередной сессии МОК и обусловлено нежеланием комитета терять ни одного из двух кандидатов, которые полностью отвечают стратегии развития олимпийского движения. Заявочные комитеты Парижа и Лос-Анджелеса согласились на такое предложение, пишет Newsru.com.
"Это беспроигрышная ситуация для Парижа, Лос-Анджелеса и МОК, - сообщил глава МОК Томаса Баха. - Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет - это нечто экстраординарное. Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух".
Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес - 1932 и 1984 годов.
Нынешняя ситуация не первая в истории олимпийского движения, когда столицы сразу двух Олимпиад определяются одновременно. В конце 70-х подобным образом поделили Игры между Москвой (1980) и Лос-Анджелесом (1984).