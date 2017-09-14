Фото читателя Postimees: в Финляндии масло стоит вполовину дешевле!

Как отметил исполнительный директор Valio Eesti AS Майдо Соловьев, сложно с уверенностью сказать, почему в Финляндии цена на сливочное масло такая низкая. «Я не знаю точно, с чем это связано и как они ведут свой бизнес, я могу лишь спекулировать на эту тему», - заявил Соловьев, добавив, что одной из причин может быть усиление конкуренции среди поставщиков масла.

На фотографии читателя видно, масло Arla стоит еще меньше, чем Valio. «Безусловно, это одни из самых низких цен на масло в мире», - подтвердил Соловьев.

Вторая причина, по мнению Соловьева, может заключаться в фиксированных ценах, которые розничные сети заморозили до конца года. «Но это лишь мои спекуляции, точно я не могу ничего сказать», - добавил он.