Ольга Сытник присоединилась к фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании

«Социал-демократическая партия последовательно и смело выступает за основные ценности общества: права человека, терпимость, равное обращение и демократию. Для меня важно, что председатель партии Евгений Осиновский работает и во имя формирования более равного общества, - сказала Ольга Сытник. - Эти ценности и принципы являются для меня ключевыми. Так и родилось это решение».

Ольга Сытник работала советником министра по делам народонаселения (2002–2003); вице-мэром Таллинна (2005–2007). С 2007 по 2015 была депутатом Рийгикогу в двух созывах.

По словам Сытник, Таллиннское горсобрание и мэрия смогут многое сделать для того, что Таллинн стал современной столицей, где каждый чувствует себя комфортно и в безопасности, где нет места притеснению по национальному, религиозному, возрастному, расовому или сексуальному признакам.

«В таллиннской предвыборной программе социал-демократов много идей о том, как сделать городское пространство дружелюбным и вовлекающим. Это значит и то, что в образовательных учреждениях должны быть внедрены программы по предупредительной работе и решению случаев насилия, разработаны международные школьные программы, а также создана система интеграции в образовательную среду тех семей, которые переезжают или возвращаются обратно в Эстонию», - привела примеры задач новой городской власти Сытник.

Председатель фракции социал-демократов в горсобрании Анто Лийват был признателен Ольге Сытник за ее решение присоединиться к фракции соцдемов и баллотироваться в их списке. «Ольга зарекомендовала себя как смелый, принципиальный, ответственный и заботливый человек. На этих выборах наш таллиннский список сильнее, чем когда-либо. Я очень рад, что Ольга, для которой важны социал-демократические ценности, присоединилась к нашей команде», - добавил Лийват.