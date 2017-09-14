Фото и видео: в яблоневом саду на Ситси построят жилой комплекс

Яблоневый сад там растет давно, он просто огромен - три тысячи квадратных метров! Его приведут в порядок, и он станет эмоциональным центром микрорайона из четырех сдвоенных девятиэтажных домов в общей сложности на 269 квартир.

Фото: sitsikodu.ee

Там будут квартиры с энергетической маркировкой класса "B" - от уютной однокомнатной квартиры площадью 29,9 м² до двухэтажной пятикомнатной в 119,2 м². Из квартир на высоких этажах откроются потрясающие виды на Таллиннский залив и Старый город.

Фото: sitsikodu.ee

Как сказал маклер Антон Новиков из бюро недвижимости Pindi, которое занимается продажей квартир в "Яблоневом саду Ситси", квартиры активно продаются, и незатухающий скандал на улице Ситси по поводу пункта раздачи шприцев совершенно не мешает потенциальным покупателям заключать договоры бронирования.

Сейчас готов фундамент первого дома. Скоро около яблоневого сада вырастут подъемные краны. Девелоперы проекта - Hepsor kinnisvara и Tolaram Group. Строитель - Mitt & Perlebach. Сдача домов в эксплуатацию - в 2018 году.

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