Продаете развалюху? Отсутствие одного простого действия может обернуться огромными проблемами

Даже при продаже автомобиля, который стоит всего несколько сотен евро, обязательно нужно оформить официальный акт купли-продажи и изменить данные владельца автомобиля в регистре. Отсутствие этих действий может обернуться как для бывшего владельца машины, так и для нового большими убытками, пишет Tarbija24.
Руководитель группы по транспортному ущербу страховой фирмы ERGO Райн Томингас рассказал, что может пойти не так, если не оформить продажу автомобиля по всем правилам.
Вред для нового владельца автомобиля
У нового хозяина автомобиля есть всего пять дней для того, чтобы изменить данные о владельце автомобиля в дорожном регистре. Если этого не сделать, может возникнуть ситуация, при котором автомобиль будет временно удален из регистра. Ездить на таком автомобиле нельзя, а у полиции есть право наказать водителя, который ездит на удаленном из регистра транспортном средстве.
Кроме этого, вместе с удалением автомобиля из регистра перестает действовать и договор о страховке. Прежний владелец автомобиля может передать новому якобы действующий договор, но его действие на нового владельца уже не распространяется. И если авария произойдет по его вине, ему придется возмещать причиненный ущерб из собственного кармана.
Могут поджидать нового владельца и другие беды – например, если бывший владелец автомобиля утопает в долгах и судебный исполнитель арестовал его имущество, то к нему может быть отнесен и проданный автомобиль.
Вред для бывшего владельца автомобиля
В неприятную ситуацию, если данные в дорожном регистре не будут изменены, может попасть и бывший владелец автомобиля. Если новый владелец не оформит страховку, то за все, что произойдет с автомобилем, будет отвечать прежний владелец. Например, требование об возмещение ущерба пострадавшему может быть направлено лицу, указанному в регистре владельцем автомобиля.
Даже если новый владелец автомобиля заключил договор о страховке, нанес кому-то ущерб, но не сообщил, что именно он является владельцем транспортного средства, то и в этом случае ущерб придется возмещать старому владельцу.
Чаще всего такие ситуации возникают при штрафах за превышение скорости, штрафах за парковку или если автомобиль использовался для совершения преступления.
Спасет договор купли-продажи
При предъявлении договора купли-продажи можно доказать, кто является ответственным лицом. Если договор заключен не был или он был утерян, то избавиться от обязанностей, связанных с проданным автомобилем практически невозможно.
Избежать рисков поможет и оформление смены владельца. Ее можно легко и быстро оформить в электронной среде Департамента шоссейных дорог.