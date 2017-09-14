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В Москве посетители недавно открывшегося парка Зарядье вырвали, выкопали и вытоптали 10 000 растений

Rus.Postimees.ee
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Парк «Зарядье». | ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В парке Зарядье в центре Москвы за три дня с момента открытия было уничтожено около 10 000 растений, в том числе пострадали и виды, занесенные в Красную книгу.

В зоне «Северный ландшафт» было уничтожено около 30% зеленого покрова. Часть растений вытоптали, что-то — вырвали или выкопали и унесли с собой. Кроме этого вандалы разбили окно медиацентра и повредили стеклянный купол, сообщает Газета.ru.

Чтобы заменить уничтоженные посетителями растения, руководству парка Зарядье придется закупить около 10 000 новых растений. Начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин рассказал «Комсомольской правде», что зелень еще не прижилась: «Ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками».

В основном, пострадали осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная.

«И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов, — заявил Сафиуллин. — Но поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер».

Больше всего пострадал северный ландшафт — там было вытоптано 30% зеленых насаждений.

В ближайшее время руководство парка начнет восстанавливать газоны и северный ландшафт, но сделать это будет нелегко. «У нас безумный ажиотаж, очень много людей, а растения уничтожают за секунды», — пожаловался Сафиуллин. Все растения для парка выращивались по специальному заказу.

Посетители парка не только наступают на редкие мхи и травы, но и просто уносят часть ландшафта с собой.

«Представьте, выкапывают растения, прячут их в сумки и уходят», — поражен Сафиуллин.

В парке повсюду установлены таблички «По газонам не ходить» и по громкой связи обращаются к посетителям с просьбами не разрушать Зарядье.

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