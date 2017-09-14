Несчастная любовь толкнула водителя BMW на глупый поступок

Пьяный молодой человек, который был за рулем автомобиля BMW X5, сначала пытался свалить все на своего друга. Выяснилось, что трезвый друг действительно ездил на внедорожнике, но потом припарковал его неподалеку от места происшествия, сообщает Virumaa Teataja.

В итоге молодой человек сломался, стал плакать и сознался, что именно он находился за рулем автомобиля. В случившемся он обвинил свою неверную невесту.

По словам полицейского Раквереского отделения Меэлиса Кивиранда, в городе установлены камеры видеонаблюдения, но помогут ли они в данном случае, пока сказать он не может.

Полицейский отметил, что не помнит второго такого случая, когда кто-то заезжал на пешеходный мостик в парке.