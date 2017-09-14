Несчастная любовь толкнула водителя BMW на глупый поступок

За десять минут до того, как в Раквере отец с ребенком отправились гулять на улицу Пикк, водитель внедорожника BMW мчался по парку Кирикупарк и остановился только на пешеходном мостике из-за того, что застрял. По следам от колес автомобиля можно предположить, что скорость BMW была большой.
Пьяный молодой человек, который был за рулем автомобиля BMW X5, сначала пытался свалить все на своего друга. Выяснилось, что трезвый друг действительно ездил на внедорожнике, но потом припарковал его неподалеку от места происшествия, сообщает Virumaa Teataja.
В итоге молодой человек сломался, стал плакать и сознался, что именно он находился за рулем автомобиля. В случившемся он обвинил свою неверную невесту.
По словам полицейского Раквереского отделения Меэлиса Кивиранда, в городе установлены камеры видеонаблюдения, но помогут ли они в данном случае, пока сказать он не может.
Полицейский отметил, что не помнит второго такого случая, когда кто-то заезжал на пешеходный мостик в парке.
Самые громкие аварии в Раквере:
- В 2013 году водитель Audi умудрился на виадуке Хальяла заехать на пешеходный мост, сломав ограждение.
- В 2009 году водитель BMW въехал в тренажерный зал спортивного комплекса Раквере.
- Через год здание спортивного комплекса задел автомобиль Mazda. После этого автомобиль разбил девять окон в галерее.
- В 2011 году в пруд на улице Сила улетел автомобиль Volkswagen.