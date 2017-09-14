Житель улицы Копли: пронзительный скрип трамваев лишает сна!

Мужчину интересовал конкретный участок новых трамвайных путей, расположенный перед его домом. Проезжающие там ранним утром трамваи бесцеремонно будят местных жителей, пишет Postimees.

Как отметил советник по связям с общественностью Таллиннского городского транспорта Иво Парбус, люди по-разному воспринимают действительность. «Некоторые утверждают, что на том участке стало даже тише, чем раньше. Конечно, есть те моменты и места, где мы не можем быть лучшими, но мы очень стремимся к этому», - заявил Парбус.

Имеющий очень чуткий сон Матс Лейс отметил, что в других европейских городах трамваи не скрепят так сильно. Мужчина недоумевает, почему в Таллинне от них столько шума.

«В последнее время проблем со скрежетом стало меньше, так как вся рельсовая дорога в Таллинне была заменена», - парировал Парбус и добавил, что определенную роль играет также возраст трамвая. По его словам, было приобретено несколько новых трамваем, и ситуация удовлетворительная. «Всегда можно лучше, но мы выкладываемся по максимуму», - заверил Парбус. Он подчеркнул, что колеса трамваев и рельсы периодически обрабатываются именно с той целью, чтобы избежать скрипа.

Когда журналисты Postimees прибыли со своей видеокамерой к коплиским трамвайным путям, трамваи скрипели сильно. Затем пошел дождь, и звуки стали не такими пронзительными.