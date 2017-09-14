Сборная России по футболу вновь пробила дно в рейтинге ФИФА

Россияне начали обновлять антирекорды в рейтинге ФИФА с осени 2016 года, последовательно теряя позиции в шестом десятке. До этого худшим результатом была 40-я строчке рейтинга, достигнутая командой в 1998 году.

Деградация сборной во многом связана с тем, что Россия в статусе хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а товарищеские матчи учитываются в рейтинге с меньшим коэффициентом, чем официальные.

На первое место в сентябрьской табели о рангах вышла сборная Германии, потеснившая на вершине бразильцев. Сборная Португалии поднялась с шестого на третье место в рейтинге, выдавив из первой тройки Аргентину.

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА: