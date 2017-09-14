Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сборная России по футболу вновь пробила дно в рейтинге ФИФА

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Сборная России. | ФОТО: Scanpix

Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), очередная версия которого увидела свет 14 сентября на официальном сайте организации. В активе российской команды 558 очков, сообщает портал Newsru.com.

Россияне начали обновлять антирекорды в рейтинге ФИФА с осени 2016 года, последовательно теряя позиции в шестом десятке. До этого худшим результатом была 40-я строчке рейтинга, достигнутая командой в 1998 году.

Деградация сборной во многом связана с тем, что Россия в статусе хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а товарищеские матчи учитываются в рейтинге с меньшим коэффициентом, чем официальные.

На первое место в сентябрьской табели о рангах вышла сборная Германии, потеснившая на вершине бразильцев. Сборная Португалии поднялась с шестого на третье место в рейтинге, выдавив из первой тройки Аргентину.

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:

1. Германия1606 очков
2. Бразилия1590
3. Португалия1386
4. Аргентина1325
5. Бельгия1265
6. Польша1250
7. Швейцария1210
8. Франция1208
9. Чили1195
10. Колумбия1191
Наверх