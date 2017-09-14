Сборная России по футболу вновь пробила дно в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), очередная версия которого увидела свет 14 сентября на официальном сайте организации. В активе российской команды 558 очков, сообщает портал Newsru.com.
Россияне начали обновлять антирекорды в рейтинге ФИФА с осени 2016 года, последовательно теряя позиции в шестом десятке. До этого худшим результатом была 40-я строчке рейтинга, достигнутая командой в 1998 году.
Деградация сборной во многом связана с тем, что Россия в статусе хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а товарищеские матчи учитываются в рейтинге с меньшим коэффициентом, чем официальные.
На первое место в сентябрьской табели о рангах вышла сборная Германии, потеснившая на вершине бразильцев. Сборная Португалии поднялась с шестого на третье место в рейтинге, выдавив из первой тройки Аргентину.
Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:
|1. Германия
|1606 очков
|2. Бразилия
|1590
|3. Португалия
|1386
|4. Аргентина
|1325
|5. Бельгия
|1265
|6. Польша
|1250
|7. Швейцария
|1210
|8. Франция
|1208
|9. Чили
|1195
|10. Колумбия
|1191