Совпадение? Цветовое решение новых автомобилей МуПо вызвало негодование среди жителей столицы

«Я бы хотел обратить внимание на то, что внешне новые автомобили МуПо сильно напоминают машины полиции. Не понимаю, как такое допустили. Всем ведь известно, что у нас запрещено использовать автомобили, которые внешне напоминают машины стражей порядка. Важно отметить, что новая форма сотрудников Муниципальной полиции тоже будет синей. Заявления о том, что все совпадения случайны, больше напоминают детский лепет», - считает Урмас Каск. По словам другого таллиннца, в свое время рэпера Beebilõust оштрафовали за то, что он раскрасил свой автомобиль в цвета полиции.

Глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере сообщил, что ему чрезвычайно приятно, что новые автомобили МуПо заметили. «У таллиннской полиции нет какого-то определенного цветового решения. Цветовое решение автомобилей госполиции установлено в постановлении правительства (RT I, 28.06.2017, 51). Конкурс на разработку нового внешнего вида автомобилей был общественным. Мы использовали цвета флага Таллинна. Они соответствуют новому городскому визуальному облику. Упомянутое ранее постановление правительства нарушено не было. На наших автомобилях со всех сторон большими буквами написано KORRAKAITSEÜKSUS (подразделение охраны правопорядка — ред.). Это слово довольно сложно спутать с POLITSEI», - пояснил Тоомпере.

«Внешний вид форменной одежды полиции регулирует постановление министра внутренних дел, в котором сказано, что форма должна быть синей (Insignia Blue). Цвет формы органов правопорядка местных самоуправлений также регулирует постановление министра внутренних дел, где четко сказано, что форменная одежда должна быть темного цвета. Планируется, что новая форменная одежда сотрудников МуПо будет темного-синего цвета (Dark Navy), либо черного. Также на форме будет символика МуПо, позволяющая отличать наших сотрудников от полиции. На форму крупными шрифтами будут нанесены слова KORRAKAITSEÜKSUS и TALLINN. Поскольку форма будет приобретена в обычной торговой сети, любой желающий также сможет приобрести подобную одежду», - добавил он.

«Мы не стремимся отождествлять себя с полицией, напротив, мы пытаемся провести четкую грань, поскольку наши задачи и полномочия отличаются. Надеюсь, что жители города привыкнут к новому облику МуПо и примут его», - подытожил Тоомпере.