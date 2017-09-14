Вот это экспрессия! Мярт Сульц обратился к русскоязычным избирателям и заставил их смеяться до слез

«Кто делал в Пыхья-Таллинне новые дороги, новые парки, новые променады, новые центры развлечений? Кто построил бассейн? Кому принадлежит мысль об искусственных островах? Это я! Это я, ваш сосед! Выбирай учителя Мярта Сультса! Я твой человек!» - говорит политик в видеоклипе.