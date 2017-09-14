Вот это экспрессия! Мярт Сульц обратился к русскоязычным избирателям и заставил их смеяться до слез
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14 сентября 2017 г., 13:19
В Facebook распространяется предвыборный рекламный ролик на русском языке, в котором член Рийгикогу Мярт Сультс (Центристская партия) с присущей ему экспрессией утверждает, что все хорошее в Пыхья-Таллинне сделано им.
«Кто делал в Пыхья-Таллинне новые дороги, новые парки, новые променады, новые центры развлечений? Кто построил бассейн? Кому принадлежит мысль об искусственных островах? Это я! Это я, ваш сосед! Выбирай учителя Мярта Сультса! Я твой человек!» - говорит политик в видеоклипе.