Комментарий: философия, анатомия и гигиена одной глупой драки

В прошлую субботу в Ласнамяэ играли в футбол. Встречались два клуба, чьи характерные установки: от философии до стиля игры, настолько диаметрально противоположны, что сопоставить их рядом кажется совершенно невозможно: хозяева ласмнамяэского поля -русскоязычный клуб FC Infonet и базирующийся в Китсекюла эстоноязычный FC Flora.
Важным в победе «Флоры» со счетом 3:1 стало то, что произошло в последние моменты игры на трибунах. Дрались. И дрались кроваво.
Как и в случае любого конфликта, у каждой из сторон есть своя незыблемая правота. Где правда, в подобных историях обычно выяснить не получается. Поиски правды в данной истории оказываются в тупике уже на половине пути, поскольку имеющийся фото- и видеоматериал не позволяет воссоздать этот конфликт с самого начала, а лишь с того момента, когда кровь уже лилась, а зубы летали. Поэтому невозможно ни обвинить, ни оправдать ни одну из сторон.
Мне же ясно только одно. Конфликт спровоцировали фанаты «Флоры», болельщики «Инфонета» оказались достаточно глупы, чтобы не повестись на провокацию, а руководство достаточно некудышным, чтобы после того, как болельщики повелись на провокацию, позволить, чтобы вспыхнувший конфликт перешел в кровавое сведение счетов.
Факт, что группировки фанатов футбольных команд во время игры безжалостно глумятся друг над другом, что не является чем-то удивительным или своеобразным. И не заслуживает порицания.
Так происходит каждый день в десятках стран на сотнях, если не тысячах матчей и у этого есть одна конкретная причина: футбольные игры, как бы футбольные пуритане с этим не боролись, или как бы яростно не отрицали, имеют эмоциональный, физический, политический, экономический, национальный и черт знает какой еще заряд. Футбол не является спортом в чистом виде. Футбол – это сублимация всех перечисленных зарядов и исходящего из них деструктивного напряжения в общественном смысле. И, слава богу, что это так.
Antwerp vs Beerschot. Венский Rapid vs. Венский Austria. Olympiakos vs. Panathinaikos. Тампереский United vs. Туруский Inter. Амстердамский Ajax vs. Роттердамский Feyenoord. Этот список можно продолжать бесконечно, приводя как более сильные, так и более скромные примеры. Это классические пути соперничества европейского футбола; футбольные игры, в отношении которых можно быть более чем уверенным, что горячие фанаты этих клубов будут на протяжении всей игры, вне зависимости от счета, распевать песни. Как для поддержки своих команд, так и для вербального уничтожения противника. От всей души и глубоко, от сердца и жутко – точно так, как требует ситуация и необходимо в данный момент для противника.
Предпочтение такого образа жизни (не колеблясь осмелюсь назвать фанатство клубного футбола образом жизни) и фундамент чего-то такого в Европе, о чем у нас в современной Эстонии много говорят, но что на практике или не применяется, или применяется селективно. Толерантность.
В октябре прошлого года я смотрел в Италии встречу Миланского Inter и FC Torino. Что я там видел? Я видел вокруг Сан Сиро множество веселых друзей футбола. Некоторые были пьяными, некоторые – нет, но значительная часть приятно подвыпившая – вкусное вино можно было получить по сходной цене в каждом кафе на окрестных улицах.
Я видел 40 000 человек, 5000 из которых захватили площадку прямо на трибуне. На другой стороне трибуны, на самом высоком уровне собрались тысячи представителей команды-противника. Уже за полтора часа до стартового свистка две фанатские группировки начали соревноваться между собой, перекрикивая музыку, звучавшую из динамиков стадиона. Пронзительно, безжалостно, остро. Остроумно и не очень остроумно. Нецензурно и пиететно. Все сразу.
Собиравшиеся на боковых трибунах люди спокойно пили пиво. Ели, курили, болтали – и во время всего матча тоже. На что они не обращали ни грамма внимания? На трибуны фанатов. Они занимались там своим делом. Они были безопасно отделены от фанатов. Они знали, что им там делать нечего, и что ультрасы не прорвутся на их боковые трибуны. Толерантность par excellence.
Что было бы, если в тот момент я спросил у кого-то из italiano: слушай, это нормально? Господи, на стадионе дети, а тут фанаты матерятся. Почему вы не вызываете полицию? Люди не могут спокойно смотреть футбол! В лучшем случае на меня бы непонимающе посмотрели, а в худшем – отвезли на скорой в психушку.
Вот сижу я, читаю и плачу, снова читаю и смеюсь. Читаю, как взбивается пена вокруг конфликта «Инфонета» и «Флоры», так что света белого не видно. Но часто, очень часто от высказываний остается одно (и яркое отношение жестко культивировал в своих крылатых выражениях участвовавший в драке исполнительный директор Александр Альтосар): а чего они тут поют? Почему они провоцируют? Почему они тут пьяные? И отлично в итоге сформулированное: почему они тут такие?
То есть то, что никто из «Инфонета» прямо сказать не решился, но что ясно читается как основной посыл клуба: они над нами издевались, и мы пошли и врезали им. Это наше право и справедливость, пожалуйста, поймите это и относитесь к нам, как к пострадавшим.
Тут важно отметить, что фан-клуб «Инфонета» не идет ни в какое сравнение с группировкой фанатов «Флоры». Одни – явная публика боковых трибун, а вторые – компания людей, принявшая стиль жизни фанатов клубного футбола.
Теперь вспомните приведенный мною пример из Милана, но уберите отделяющие эти два сегмента публики физическое препятствие и добавьте абсолютную неспособность к толерантности и неумение общаться друг с другом, чтобы распознавать провокации и не вестись на них. Пожалуйста, друзья, вот ваша бутылка с коктейлем Молотова!
Такую же душевность внесли и фанаты «Инфонета» в виде двух пресс-сообщений, в приправленном канцеляризмами обращении: «Очень жаль, что так получилось, поскольку они сделали то и то. Будем вместе болеть за футбол и надеемся, что больше такого не повторится».
Bullshit. Произойдет. Почему произойдет?
А потому, что такие вещи будут происходить до тех пор, пока играющие в высшей лиге Эстонии клубы, которые поощряются на уровне руководства, буду пытаться это скрыть как среди сторонников, так и среди игроков за монополией «нашей правды», и какими угодно сумбурными или красивыми словами извинений.
Ничего не изменится, если русскоязным игрокам клубов позволено посылать судей и противников во все места или обзывать гомосексуалистами. И просто потому, что они делают это на русском, а не на эстонском языке.
В Эстонии толерантность часто работает только в одном направлении. Как в обществе, так и в футболе. В отношении определенных вещей ты должен быть толерантен, а другое можно не терпеть. Нужно молча смотреть и одобрительно кивать головой на победное шествие русского менталитета. Нельзя осуждать массивное оскорбление фанатов противника, поскольку они же просто пели язвительные песенки!
Произошедшее в субботу в Ласнамяэ – это не только проблема безопасности (хотя в определенном смысле и это), а столкновение культур. Как до конфликта, так и во время него и после подтекст исходившего от Ласнамяэ был одни: да, что-то у нас тут могло быть недоорганизовано, но, вы знаете, они оскорбили нас, а мы такого не потерпим.
В чем скрыта квинтэссенция всей этой глупой драки? В том, что в клубе, играющем в клубный футбол на самом высоком в Эстонии уровне дела с пониманием эстонского языка настолько плохи, что летом из-за этого исполнительный директор клуба неверно перевел заголовок одной статьи («Kaks ei jäänud kolmandata! Impotentne Infonet vajus murule» - дословно «Где два, там и три! Импотентный Infonet упал на газон» - вышла после того, как Infonet вылетел из европейской Лиги Чемпионов, не забив ни одного гола), и не захотел трижды глубоко вздохнуть, прежде чем отреагировать. Он отреагировал. Сразу. Эффектно.
Какой к черту контекст? Какая к черту фигура речи? Оскорбили же! Сообщили, что весь клуб и вообще все оскорблены до глубины души. На волне последовавшей истеричного и общенародного хохота клуб получил прозвище FC Impotent. Не видно, что у них была возможность избежать этого.
В субботу в Ласнамяэ произошло то же самое: от самого пошлого невежества и бесконтрольности возник импульс от летнего землетрясения. Естественно, фанаты гостей не преминули использовать такую возможность, и в ход с удовольствием были пущены язвительные стрелы. Этого фанаты «Инфонета» не стерпели, бикфордов шнур фрустрационной бомбы догорел до конца.
Если ничего другого из этой истории не получится, он точно может стать учебным пособием. Хоть так. Разве что… Если одни учатся, а другие нет, то… То будем ждать следующего раза. А он наступит.