Комментарий: философия, анатомия и гигиена одной глупой драки

Важным в победе «Флоры» со счетом 3:1 стало то, что произошло в последние моменты игры на трибунах. Дрались. И дрались кроваво.

Как и в случае любого конфликта, у каждой из сторон есть своя незыблемая правота. Где правда, в подобных историях обычно выяснить не получается. Поиски правды в данной истории оказываются в тупике уже на половине пути, поскольку имеющийся фото- и видеоматериал не позволяет воссоздать этот конфликт с самого начала, а лишь с того момента, когда кровь уже лилась, а зубы летали. Поэтому невозможно ни обвинить, ни оправдать ни одну из сторон.

Мне же ясно только одно. Конфликт спровоцировали фанаты «Флоры», болельщики «Инфонета» оказались достаточно глупы, чтобы не повестись на провокацию, а руководство достаточно некудышным, чтобы после того, как болельщики повелись на провокацию, позволить, чтобы вспыхнувший конфликт перешел в кровавое сведение счетов.

Факт, что группировки фанатов футбольных команд во время игры безжалостно глумятся друг над другом, что не является чем-то удивительным или своеобразным. И не заслуживает порицания.

Так происходит каждый день в десятках стран на сотнях, если не тысячах матчей и у этого есть одна конкретная причина: футбольные игры, как бы футбольные пуритане с этим не боролись, или как бы яростно не отрицали, имеют эмоциональный, физический, политический, экономический, национальный и черт знает какой еще заряд. Футбол не является спортом в чистом виде. Футбол – это сублимация всех перечисленных зарядов и исходящего из них деструктивного напряжения в общественном смысле. И, слава богу, что это так.

Antwerp vs Beerschot. Венский Rapid vs. Венский Austria. Olympiakos vs. Panathinaikos. Тампереский United vs. Туруский Inter. Амстердамский Ajax vs. Роттердамский Feyenoord. Этот список можно продолжать бесконечно, приводя как более сильные, так и более скромные примеры. Это классические пути соперничества европейского футбола; футбольные игры, в отношении которых можно быть более чем уверенным, что горячие фанаты этих клубов будут на протяжении всей игры, вне зависимости от счета, распевать песни. Как для поддержки своих команд, так и для вербального уничтожения противника. От всей души и глубоко, от сердца и жутко – точно так, как требует ситуация и необходимо в данный момент для противника.

Предпочтение такого образа жизни (не колеблясь осмелюсь назвать фанатство клубного футбола образом жизни) и фундамент чего-то такого в Европе, о чем у нас в современной Эстонии много говорят, но что на практике или не применяется, или применяется селективно. Толерантность.

В октябре прошлого года я смотрел в Италии встречу Миланского Inter и FC Torino. Что я там видел? Я видел вокруг Сан Сиро множество веселых друзей футбола. Некоторые были пьяными, некоторые – нет, но значительная часть приятно подвыпившая – вкусное вино можно было получить по сходной цене в каждом кафе на окрестных улицах.