Ошибка на московском указателе рассмешила китайских туристов

Во вновь открывшемся парке «Зарядье» в Москве разместили надписи на китайском, которые уже стали хитом в соцсетях Поднебесной, — оказывается, там допущена смешная ошибка.

Указатель, который должен сообщать о движении на Красную площадь, на деле направляет туриста из КНР на некую «красную кишку» или «красную сосиску». Авторы указателя драматично перепутали китайские иероглифы. Слово «площадь» пишется и произносится по-другому, хотя и похоже, пишет "Моя Планета".

На другом указателе Патриаршее подворье переведено на китайский как «деревня шовинистов».