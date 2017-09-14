Ошибка на московском указателе рассмешила китайских туристов

Всем известно о неграмотных надписях «на русском» в туристических местах в Китае, а также на импортируемой китайской продукции. И вот теперь, кажется, Россия наносит ответный удар.
Во вновь открывшемся парке «Зарядье» в Москве разместили надписи на китайском, которые уже стали хитом в соцсетях Поднебесной, — оказывается, там допущена смешная ошибка.
Указатель, который должен сообщать о движении на Красную площадь, на деле направляет туриста из КНР на некую «красную кишку» или «красную сосиску». Авторы указателя драматично перепутали китайские иероглифы. Слово «площадь» пишется и произносится по-другому, хотя и похоже, пишет "Моя Планета".
На другом указателе Патриаршее подворье переведено на китайский как «деревня шовинистов».
Ахахаха! Китайцы весело разносят по своим Интернетам указатель из Зарядья, где по-китайски вместо Красная площадь написано "красная кишка" pic.twitter.com/oW05KL25Up— Саша Усольцев (@usolt) 13 сентября 2017 г.