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Ошибка на московском указателе рассмешила китайских туристов

Rus.Postimees.ee
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Москва, Красная площадь. | ФОТО: Liis Treimann

Всем известно о неграмотных надписях «на русском» в туристических местах в Китае, а также на импортируемой китайской продукции. И вот теперь, кажется, Россия наносит ответный удар.

Во вновь открывшемся парке «Зарядье» в Москве разместили надписи на китайском, которые уже стали хитом в соцсетях Поднебесной, — оказывается, там допущена смешная ошибка.

Указатель, который должен сообщать о движении на Красную площадь, на деле направляет туриста из КНР на некую «красную кишку» или «красную сосиску». Авторы указателя драматично перепутали китайские иероглифы. Слово «площадь» пишется и произносится по-другому, хотя и похоже, пишет "Моя Планета".

На другом указателе Патриаршее подворье переведено на китайский как «деревня шовинистов».

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