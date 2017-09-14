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Мистика: водителя вспыхнувшего автобуса на следующий день в том же месте настигла новая беда

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ardi Truija

Водителя автобуса Алара, транспортное средство которого загорелось в понедельник в Сауга, на следующий день после происшествия в том же месте настигла новая неудача. Автобус мужчины сломался, а когда Алар стал его чинить, то ему за шиворот вылился тосол.

По словам ехавшего в автобусе на следующий день после возгорания ученика гимназии Яака, когда она зашел в Пярну на остановке Театри, то сразу почувствовал странный дым, на Таллиннском шоссе около McDonald’s он почувствовал запах чего-то горелого, пишет Pärnu Postimees.

Когда автобус приехал в Сауга, то водитель остановился и попросил всех пассажиров выйти. «Говорят, что молния два раза в одно место не попадает, но видите, что произошло», - разводит руками школьник.

По словам водителя автобуса Алара в компрессоре порвалась прокладка, и заклинило тормоза. Как только он открутил крышку систему охлаждения, то на него полился тосол. «К счастью, я успел отскочить, и поэтому много на меня не попало», - отметил он. Яак отдал водителю бутылку с водой, чтобы он смог умыться.

Алар не может до сих пор понять, как так вышло, что несчастья случались с ним два дня подряд. «Сначала огонь, потом вода. Звучит непостижимо. Через несколько дней я ухожу в отпуск. Надеюсь, что смогу его провести спокойно»,- отметил он.

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