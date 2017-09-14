Фанаты, занимайте очередь! Стало известно, когда iPhone 8 поступит в продажу в Эстонии

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, у продукции Apple сформировалась своя многочисленная армия поклонников, которые с нетерпением ожидают появления новых айфонов. «В очередной раз Apple удалось заметно расширить возможности своего телефона благодаря сверхбыстрому процессору, великолепной камере и технологии беспроводной зарядки на базе док-станции нового дизайна. Теперь у Apple станет еще больше фанатов», – уверен Сеэма.

Айфоны нового поколения помещены в корпус из стекла и алюминия, и предлагаются в трех цветовых вариантах – сером, серебристом и золотом. Стекло корпуса исключительно прочное – впервые у смартфонов. Восьмые модели оснащены HD-экраном Retina с улучшенными характеристиками и сверхбыстрым процессором A11 Bionic. Телефоны Apple традиционно славятся своими первоклассными камерами, которые с каждой новой моделью становятся все лучше и лучше. У iPhone 8 Plus двойная камера с разрешением 12-мегапикселей, поддерживающая режим портретной съемки с возможностью создания эффекта студийного освещения. Кроме того, добавились пять новых эффектов изображения. Смартфон поддерживает также функцию беспроводной зарядки.

27 октября в интернет-магазине Tele2 начнется прием заказов на премиальную модель iPhone X, которая поступит в представительства 3 ноября. У этого айфона полностью стеклянный корпус, 5,8-дюймовый экран Super Retina, процессор А11 Bionic, беспроводная зарядка, усовершенствованная камера с двойным оптическим стабилизатором изображения, а также Face ID – новейшая система распознавания лиц на базе системы True Depth.