Реформисты: акциз на алкоголь надо снизить

По словам Юргена Лиги, члена финансовой комиссии, установленная летом акцизная ставка была слишком высока как для здоровья народа, так и для бюджета. По этой причине было выдвинуто предложение восстановить ставку, действовавшую в 2015 году.

"Если смотреть на ситуацию с точки зрения здоровья народа, акциз — это лучшая мера для уменьшения потребления алкоголя, но это действует только до того момента, пока не начинается массовый ввоз, приобретение запасов или не обнаруживается альтернатива. К настоящему моменту допустимая грань превышена", - сказал Лиги.

"Факт заключается в том, что алкоголь из Латвии в Эстонию быстрыми темпами завозится в огромных количествах", - сказал Лиги.

Член финансовой комиссии считает, что, с точки зрения бюджета, было принято не самое оптимальное решение.

"Вместо того чтобы деньги уходили в Южную Эстонию, они теперь тратятся в Латвии и не только на алкоголь. Все предпринимательство Южной Эстонии терпит крах и акциз мало помог снижению потребления алкоголя и пополнению казны", - сказал Лиги.