Уволенных финских работников Microsoft трудоустроят на деньги ЕС

Как заявил Петри Сарвамаа, финский депутат Европарламента, основные сокращения Microsoft провел среди своих подразделений в регионах Хельсинки-Уусимаа, Лянси-Суоми и Этела-Суоми. Всего было уволено 1248 человек, из которых 1000 должны получить финансовую или профессиональную помощь, пишет fontanka.fi.

Как подчеркивается в материалах Европарламента, сокращения произошли из-за перемещения производства мобильных устройств в страны с более низкой заработной платой.

К тому же из-за сильной конкуренции глобальная доля рынка операционной системы Microsoft Windows снизилась. «Несмотря на то, что Microsoft Mobile запустила новые мобильные устройства и инвестировала средства в дизайн, компоненты и маркетинг, она не смогла опередить предложение своих конкурентов о более дешевом оборудовании и продуктах операционной системы», - отмечается в обосновании к выделению средств финским программистам.

Напомним, в октябре 2016 года парламент ЕС уже одобрил предоставление 5,3 млн. евро для трудоустройства 1441 сотрудников финского филиала Microsoft и его поставщиков, а в мае 2017 года было принято решение о выделении 2,6 млн. евро для помощи уволенным 821 работнику Nokia Network Systems.