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Уволенных финских работников Microsoft трудоустроят на деньги ЕС

Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Microsoft | ФОТО: CHARLES PLATIAU/Reuters

Европарламент одобрил выделение 3,5 млн. евро для тысячи бывших работников Microsoft в Финляндии. Суоми подавала заявку на оказание помощи экс-сотрудникам Microsoft Mobile Oy в феврале этого года.

Как заявил Петри Сарвамаа, финский депутат Европарламента, основные сокращения Microsoft провел среди своих подразделений в регионах Хельсинки-Уусимаа, Лянси-Суоми и Этела-Суоми. Всего было уволено  1248 человек, из которых 1000 должны получить финансовую или профессиональную помощь, пишет fontanka.fi.

Как подчеркивается в материалах Европарламента, сокращения произошли из-за перемещения  производства мобильных устройств в страны с более низкой заработной платой.

К тому же из-за сильной конкуренции глобальная доля рынка операционной системы Microsoft Windows снизилась. «Несмотря на то, что Microsoft Mobile запустила новые мобильные устройства и инвестировала средства в дизайн, компоненты и маркетинг, она не смогла опередить предложение своих конкурентов о более дешевом оборудовании и продуктах операционной системы», -  отмечается в обосновании к выделению средств финским программистам.

Напомним, в октябре 2016 года парламент ЕС уже одобрил предоставление  5,3 млн. евро для трудоустройства 1441 сотрудников финского филиала Microsoft и его поставщиков, а в мае 2017 года было принято решение о выделении 2,6 млн. евро для помощи уволенным 821 работнику Nokia Network Systems.

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