Получившая условный срок бывшая судья вновь подозревается в нарушении закона

Решение тогда еще носившей имя Моники Велс бывшей судьи Ляэне-Вируского уездного суда попало на страницу КаПо в раздел коррупционных преступлений. Велс в 2006 году была признана виновной в принятии неверного решения, пишет Postimees.

Тогда она вынесла несоответствующее закону решение в пользу своего знакомого, ссылаясь на не отвечающие действительности доказательства. Суд приговорил ее к условному тюремному заключению.

После того, как журналисты освятили весь судебный процесс над бывшей судьей, она сменила свою фамилию Велс на Меристо и стала предлагать жителям Раквере юридическую помощь. Сейчас, согласно собранным прокуратурой данным, она вновь нарушила закон.

Вируская окружная прокуратура обвиняет Монику Меристо-Дмитриеву в подделке документов, в использовании поддельных документов и в вождении в нетрезвом виде. Согласно обвинению, работающая юристом женщина подделала в 2015 году ответное письмо Европейского суда по правам человека, которое затем было передано человеку, который заказал у нее составить заявление.

Сама обвиняемая сказала Postimees, что не признает свою вину и подробнее комментировать это дело не хочет.

Судебные прения планируются на 3 октября.