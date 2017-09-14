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Получившая условный срок бывшая судья вновь подозревается в нарушении закона

Rus.Postimees.ee
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Моника Велс в 2006 году в суде. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Более десяти лет назад признанная виновной в суде и приговоренная к условному тюремному заключению бывшая судья изменила имя и стала оказывать юридическую помощь. Сейчас она вновь должна будет предстать перед судом, поскольку ее подозревают в подделке писем Европейского суда по правам человека.

Решение тогда еще носившей имя Моники Велс бывшей судьи Ляэне-Вируского уездного суда попало на страницу КаПо в раздел коррупционных преступлений. Велс в 2006 году была признана виновной в принятии неверного решения, пишет Postimees.

Тогда она вынесла несоответствующее закону решение в пользу своего знакомого, ссылаясь на не отвечающие действительности доказательства. Суд приговорил ее к условному тюремному заключению.

После того, как журналисты освятили весь судебный процесс над бывшей судьей, она сменила свою фамилию Велс на Меристо и стала предлагать жителям Раквере юридическую помощь. Сейчас, согласно собранным прокуратурой данным, она вновь нарушила закон.

Вируская окружная прокуратура обвиняет Монику Меристо-Дмитриеву в подделке документов, в использовании поддельных документов и в вождении в нетрезвом виде. Согласно обвинению, работающая юристом женщина подделала в 2015 году ответное письмо Европейского суда по правам человека, которое затем было передано человеку, который заказал у нее составить заявление.

Сама обвиняемая сказала Postimees, что не признает свою вину и подробнее комментировать это дело не хочет.

Судебные прения планируются на 3 октября.

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