Продажи новых автомобилей в Европе побили десятилетний рекорд

Это на 5,6% выше, чем было в августе 2016 года, и лучший августовский показатель за последние десять лет, хотя этот месяц традиционно самый слабый в году, пишет Newsru.com со ссылкой на "Коммерсант".

По данным ACEA, всего в 2017 году в Евросоюзе было продано более 10 млн новых авто, рост автопродаж с начала года составил 4,5%. Наибольший рост в последний месяц лета зафиксирован в Италии (15,5%), Испании (на 13%) и Франции (9,4%). Эти же страны лидируют по росту автопродаж с начала года.

В то же время в Великобритании продажи машин в минувшем августе ушли в минус на 6,4%. При этом в июле падение там было еще больше – 9,3%, а с начала года - 2,4%, отмечает газета.

Среди автопроизводителей наиболее успешно в августе 2017-го поработали PSA Group и Renault Group, сумевшие заинтересовать потребителей новыми моделями внедорожников и хэтчбеков, а также Toyota Group.

У PSA Group, которая теперь включает также марки Opel и Vauxhall, продажи в августе выросли на 79%, а доля компании на европейском рынке достигла 15,4%. Опережающая ее по размеру доли VW Group показала в августе рост продаж на 2,8%. Продажи Toyota в августе выросли на 14,4%, и доля компании сейчас составляет 4,9%. Продажи Renault Group выросли на 13%, ее доля достигла 10,2%.

Неплохи дела FCA Group, у которой активнее всего продавались модели Alfa Romeo (рост 40,1%). В целом продажи итальянской компании выросли в августе на 9,4%, и ее доля на европейском рынке достигла 5,9%, сообщается в публикации.