Журналистское расследование: российские шпионы в Эстонии и дело Кохвера

За последние два года по обвинению в шпионаже в пользу России в Эстонии было арестовано не менее пяти человек. Из материалов их дел можно узнать, как ФСБ России проводит операции внутри границ Эстонии.

Все пятеро осужденных – контрабандисты, нелегально провозившие через границу самые разные грузы: от сигарет до живых людей. Оперативники ФСБ смогли принудить их шпионской работе, предложив сотрудничать, чтобы избежать длительных тюремных сроков за контрабанду. После вербовки им поручали искать и сообщать ФСБ самые разные данные — от информации об эстонских военных базах до расписания патрулирования границы.

«Для вербовщиков ФСБ они простая мишень», — объясняет Александр Тоотс, заместитель начальника эстонской Полиции безопасности (КаПо). Тоотс возглавляет управление контрразведки КаПо. Он лично занимался расследованием дел всех пяти арестованных контрабандистов-шпионов.

У пятерых осужденных за шпионаж в пользу России много общего, хотя между собой они и не знакомы. Четверо из них жили в Пскове, рядом с эстонской границей. У всех четверых было по два гражданства — российское и эстонское. Пятый жил в Эстонии, но гражданства этой страны у него не было.

Все пятеро подписали договоры о сотрудничестве с ФСБ, и, по словам Тоотса, получали деньги за выполнение заданий. Платить могли немного — по 2000 рублей, но осужденные работали не за деньги.

Для ФСБ вербовка контрабандистов не представляет вообще никакого риска. В Эстонии таких людей называют prügikala — мелкая рыбешка. Если кого-то из них раскроют, ФСБ ничего не потеряет: в отличие от штатных агентов, на подготовку которых тратятся годы, контрабандисты не представляют особой ценности. Вместо раскрытого просто завербуют нового — на 130-километровой эстонско-российской границе действуют десятки групп контрабандистов.

44-летний Павел Романов — один из людей, попавшихся на шпионаже в пользу России. Романова завербовали в 1994 году, незадолго до начала первой чеченской кампании, рассказывает Александр Тоотс. Сам Романов в разговоре с BuzzFeed/Re:Baltica вспоминает, что в те времена занимался тем, что покупал в Германии и Финляндии подержанные иномарки и продавал в Чечню. Русским тогда не хватало знания местных реалий и контактов. Романов утверждает, что был близко знаком с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым — якобы он знал его дочь Дану еще с тех времен, когда Дудаев на рубеже 1980-х – 1990-х служил в Эстонской ССР (подтвердить эти сведения не удалось). Теперь Дудаев воевал против России.

Когда в Чечне началась война, Романов вернулся в Эстонию, но продолжил работать на ФСБ, а также на подчиненные ФСБ Пограничные войска. В частности, по словам Тоотса, Романов собирал информацию о тактике эстонской погранслужбы, времени патрулирования границы и местах расположения камер наблюдения.

Кроме того, Романову поручили сбор информации о военных объектах на юго-востоке Эстонии, в том числе — о базе Кайтселийт Эстонии в Сянне и о Куперьяновском пехотном батальоне. Он также передавал ФСБ данные о сотрудниках различных силовых ведомств Эстонии, в том числе полиции, пограничной службы и КаПо; в этих отчетах содержалась информация об их интересах, привычках и слабостях.