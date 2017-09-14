Журналистское расследование: российские шпионы в Эстонии и дело Кохвера

Россия вербует контрабандистов на эстонской границе и использует их в качестве шпионов и информаторов. Цель этой операции — дестабилизация Эстонии, страны-члена НАТО, к таким выводам пришли журналисты BuzzFeed News и Re:Baltica, по результатам совместного расследования.
За последние два года по обвинению в шпионаже в пользу России в Эстонии было арестовано не менее пяти человек. Из материалов их дел можно узнать, как ФСБ России проводит операции внутри границ Эстонии.
Все пятеро осужденных – контрабандисты, нелегально провозившие через границу самые разные грузы: от сигарет до живых людей. Оперативники ФСБ смогли принудить их шпионской работе, предложив сотрудничать, чтобы избежать длительных тюремных сроков за контрабанду. После вербовки им поручали искать и сообщать ФСБ самые разные данные — от информации об эстонских военных базах до расписания патрулирования границы.
«Для вербовщиков ФСБ они простая мишень», — объясняет Александр Тоотс, заместитель начальника эстонской Полиции безопасности (КаПо). Тоотс возглавляет управление контрразведки КаПо. Он лично занимался расследованием дел всех пяти арестованных контрабандистов-шпионов.
У пятерых осужденных за шпионаж в пользу России много общего, хотя между собой они и не знакомы. Четверо из них жили в Пскове, рядом с эстонской границей. У всех четверых было по два гражданства — российское и эстонское. Пятый жил в Эстонии, но гражданства этой страны у него не было.
Все пятеро подписали договоры о сотрудничестве с ФСБ, и, по словам Тоотса, получали деньги за выполнение заданий. Платить могли немного — по 2000 рублей, но осужденные работали не за деньги.
Для ФСБ вербовка контрабандистов не представляет вообще никакого риска. В Эстонии таких людей называют prügikala — мелкая рыбешка. Если кого-то из них раскроют, ФСБ ничего не потеряет: в отличие от штатных агентов, на подготовку которых тратятся годы, контрабандисты не представляют особой ценности. Вместо раскрытого просто завербуют нового — на 130-километровой эстонско-российской границе действуют десятки групп контрабандистов.
44-летний Павел Романов — один из людей, попавшихся на шпионаже в пользу России. Романова завербовали в 1994 году, незадолго до начала первой чеченской кампании, рассказывает Александр Тоотс. Сам Романов в разговоре с BuzzFeed/Re:Baltica вспоминает, что в те времена занимался тем, что покупал в Германии и Финляндии подержанные иномарки и продавал в Чечню. Русским тогда не хватало знания местных реалий и контактов. Романов утверждает, что был близко знаком с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым — якобы он знал его дочь Дану еще с тех времен, когда Дудаев на рубеже 1980-х – 1990-х служил в Эстонской ССР (подтвердить эти сведения не удалось). Теперь Дудаев воевал против России.
Когда в Чечне началась война, Романов вернулся в Эстонию, но продолжил работать на ФСБ, а также на подчиненные ФСБ Пограничные войска. В частности, по словам Тоотса, Романов собирал информацию о тактике эстонской погранслужбы, времени патрулирования границы и местах расположения камер наблюдения.
Кроме того, Романову поручили сбор информации о военных объектах на юго-востоке Эстонии, в том числе — о базе Кайтселийт Эстонии в Сянне и о Куперьяновском пехотном батальоне. Он также передавал ФСБ данные о сотрудниках различных силовых ведомств Эстонии, в том числе полиции, пограничной службы и КаПо; в этих отчетах содержалась информация об их интересах, привычках и слабостях.
К началу 2015 года эстонское следствие сочло, что у него накопилось достаточно улик против группы Романова, которое на протяжении нескольких лет занималась контрабандой сигарет из России. Для поимки контрабандистов была разработана сложная операция с участием налоговой и таможенной служб, а также КаПо.
Обнаруженное во время задержания, удивило силовиков. Контрабандисты везли с собой сложное оборудование для наблюдения и слежки, камуфляжную форму, приборы ночного видения, тепловизионные камеры, передатчики помех и камеры для закрепления на деревьях — чтобы предупреждать о приближении пограничников. Один из приборов ночного видения был военного образца, со сбитым серийным номером. «В Эстонии вы такое нигде не купите», — вспоминал один из следователей.
Романова арестовали на месте; вскоре он признался, что занимался контрабандой.
Когда начался суд, Романов решил пойти на сделку с обвинением и признал вину. 26 мая суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.
Спустя месяц судья получил письмо из КаПо: полиция безопасности просила разрешить допросить Романова в рамках другого уголовного дела.
На втором допросе Романов начал говорить. 22 октября 2015 года он снова оказался в суде — где его приговорили к четырем годам и десяти месяцам тюрьмы за шпионаж. Впоследствии срок заключения сократили до 22 месяцев с условием, что Романов должен будет регулярно отмечаться у инспектора по делам досрочно освобожденных.
Романов — самый заслуженный из пятерых осужденных по обвинению в шпионаже в пользу России. Еще одному, Александру Рудневу, на момент ареста в марте 2015 года едва исполнилось 21. Ему, по информации КаПо, ФСБ поручило собирать информацию об учениях вооруженных сил Эстонии и перемещениях эстонской военной техники.
Спустя два дня после визита Барака Обамы в Таллин Кохвера, офицера КаПо, работавшего на границе с РФ, похитили российские спецслужбы. Вся операция длилась не больше пары минут — как утверждают эстонские чиновники, оперативники ФСБ с помощью шумовых гранат и других подобных приспособлений выкрали Кохвера и переправили через границу в Россию. В Москве до сих пор категорически отрицают, что Кохвер был захвачен на территории Эстонии.
Через год Кохвера обменяли на российского шпиона, вычисленного в рядах самой Полиции безопасности.
Как стало известно BuzzFeed/Re:Baltica, человеком, заманившим Эстона Кохвера в западню на эстонской границе, был Максим Груздев. По словам Александра Тоотса, это мелкий контрабандист. Он пообещал свести чиновника с человеком, который сможет рассказать ему о коррупции на границе, попросив за свою помощь пять тысяч евро. Именно такая сумма, вместе со служебным пистолетом, была найдена у Кохвера при задержании оперативниками ФСБ.
В КаПо знали, что западню устроил Груздев, но не решались преследовать его до тех пор, пока Кохвера не вернули в Эстонию. К тому же, после той операции ФСБ больше ни разу не пользовалась услугами Груздева — свою работу он уже выполнил.
Сколько таких контрабандистов-шпионов еще остается на свободе, сказать трудно. Тоотс, заместитель начальника КаПо, считает, что в будущем будут новые аресты — это в чистом виде закон теории вероятности.
Полный текст расследования читайте здесь.