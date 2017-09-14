Ну и причина! Известный эстонский актер объяснил, почему сел за руль пьяным

57-летний актер рассказал газете Õhtuleht, что выпивал дома джин и поскольку время приближалось к десяти часам вечера, когда в Эстонии прекращается продажа спиртного в магазинах, то он посчитал в тот момент необходимым как можно быстрее добраться на своей машине до ближайшей точки продажи алкоголя.

/ Erik Prozes

Освобожденный первого сентября утром из вытрезвителя, а затем - и из рахумяэского полицейского участка Пеэтер Оя сказал в интервью Elu24, что сожалеет о своем поступке. «Я очень извиняюсь за свое поведение и искренне надеюсь, что подобное больше не повторится», - сказал Оя.

Оя был признан виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и приговорен к шести месяцам тюрьмы, из которых за решеткой следует провести три месяца и 28 дней. Срок был уменьшен, поскольку дело рассматривалось в рамках ускоренного производства.

Актеру не придется сидеть за решеткой, если в течение годового испытательного срока он не совершит новое преступление. Пеэтер Оя был освобожден из-под стражи в зале суда.

В качестве дополнительного наказания у Пеэтера Оя на три месяца изъяты водительские права. Он должен также компенсировать расходы на производство в размере 520,50 евро.

/ Erik Prozes

Напомним, что 31 августа в 21.52 несколько человек сообщили в полицию о подозрительном стиле вождения водителя машины Subaru, которая ехала по столичному району Пирита.

По словам очевидцев, первая авария произошла на перекрестке Пирита-теэ и Козе-теэ, вторая авария - возле магазина Selver в Пирита. После этого машина продолжила свой путь.

Полицейские обнаружили машину во дворе жилого дома, а за рулем - актера Пеэтера Оя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оя разбил машину. На пути Subaru некстати попались дорожный знак, дорожное ограждение, бордюры, также у автомобиля лопнули шины.