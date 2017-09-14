Чем грозит августовское резкое подорожание квартир в Таллинне?

«Да, прошедший август был самым активным из летних месяцев за последние пять лет», - прокомментировал эти цифры исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Однако, он добавил и очень важную для продавцов и покупателей квартир вещь, которую хочется подчеркнуть особо.

Хотя стоимость квадратного метра квартир в Таллинне неуклонно растет, многие делают из этого ложные выводы!

«Прочитав эту новость, продавцы квартир захотят уже на следующий день поднять цены на 10%, однако это бессмысленно, так как средняя цена квадратного метра растет исключительно из-за того, что совершается много сделок с квартирами в новостройках», - объяснил Вахтер. А по сути, цены на квартиры остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет.