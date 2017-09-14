Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Чем грозит августовское резкое подорожание квартир в Таллинне?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот с сайта kv.ee

По данным Земельного департамента, пишет Postimees, в августе в Таллинне было продано 868 квартир, что на 26% больше, чем в июле. Подорожал на 8,5%  и квадратный метр, цена которого достигла 1777 евро.

«Да, прошедший август был самым активным из летних месяцев за последние пять лет», - прокомментировал эти цифры исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Однако, он добавил и очень важную для продавцов и покупателей квартир вещь, которую хочется подчеркнуть особо.

Хотя стоимость квадратного метра квартир в Таллинне неуклонно растет, многие делают из этого ложные выводы!

«Прочитав эту новость, продавцы квартир захотят уже на следующий день поднять цены на 10%, однако это бессмысленно, так как средняя цена квадратного метра растет исключительно из-за того, что совершается много сделок с квартирами в новостройках», - объяснил Вахтер. А по сути, цены на квартиры остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет.

Наверх