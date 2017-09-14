Чем грозит августовское резкое подорожание квартир в Таллинне?

По данным Земельного департамента, пишет Postimees, в августе в Таллинне было продано 868 квартир, что на 26% больше, чем в июле. Подорожал на 8,5% и квадратный метр, цена которого достигла 1777 евро.
«Да, прошедший август был самым активным из летних месяцев за последние пять лет», - прокомментировал эти цифры исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Однако, он добавил и очень важную для продавцов и покупателей квартир вещь, которую хочется подчеркнуть особо.
Хотя стоимость квадратного метра квартир в Таллинне неуклонно растет, многие делают из этого ложные выводы!
«Прочитав эту новость, продавцы квартир захотят уже на следующий день поднять цены на 10%, однако это бессмысленно, так как средняя цена квадратного метра растет исключительно из-за того, что совершается много сделок с квартирами в новостройках», - объяснил Вахтер. А по сути, цены на квартиры остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет.