Эстонских семейных врачей возмутила кампания производителей алкоголя

По словам врачей, в своей работе они ежедневно сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые вызваны алкоголем, поэтому следует быть более ответственными в пропаганде употребления алкоголя.

В Эстонии в 2016 году на каждого жителя приходилось 8,3 литра выпитого чистого алкоголя. По оценке мировой организации по здравоохранению, шесть литров на человека — граница, после которой начинаются большие проблемы со здоровьем населения. Хотя употребление алкоголя и уменьшается, но возникшие по его вине проблемы со здоровьем обнаруживаются спустя годы.

«Семейные врачи в своей работе ежедневно сталкиваются с вызванными алкоголем проблемами со здоровьем, которые никогда не возникнут при ведении здорового образа жизни, - говорит семейный врач Кармен Йоллер. - К сожалению, часто сталкиваемся с тем, что с нанесенным вредом здоровью уже ничего нельзя поделать. В этом контексте говорить, что решением может стать употребление воды и разумное употребление алкоголя — по-детски и безответственно».

По словам Йоллер, употребление алкоголя напрямую связано с показателями здоровья населения. Рак, высокое кровяное давление и ряд других серьезных заболеваний напрямую связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.