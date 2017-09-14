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Эстонских семейных врачей возмутила кампания производителей алкоголя

Rus.Postimees.ee
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Молодежь употребляет алкоголь. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Союз семейных врачей Эстонии сделал публичное обращение и выразил тревогу в связи с организованной производителями алкоголя кампании «Если выпиваешь, запивай водой!» («Kui võtad, võta vett vahele!»), пишет Virumaa Teataja.

По словам врачей, в своей работе они ежедневно сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые вызваны алкоголем, поэтому следует быть более ответственными в пропаганде употребления алкоголя.

В Эстонии в 2016 году на каждого жителя приходилось 8,3 литра выпитого чистого алкоголя. По оценке мировой организации по здравоохранению, шесть литров на человека — граница, после которой начинаются большие проблемы со здоровьем населения. Хотя употребление алкоголя и уменьшается, но возникшие по его вине проблемы со здоровьем обнаруживаются спустя годы.

«Семейные врачи в своей работе ежедневно сталкиваются с вызванными алкоголем проблемами со здоровьем, которые никогда не возникнут при ведении здорового образа жизни, - говорит семейный врач Кармен Йоллер. - К сожалению, часто сталкиваемся с тем, что с нанесенным вредом здоровью уже ничего нельзя поделать. В этом контексте говорить, что решением может стать употребление воды и разумное употребление алкоголя — по-детски и безответственно».

По словам Йоллер, употребление алкоголя напрямую связано с показателями здоровья населения. Рак, высокое кровяное давление и ряд других серьезных заболеваний напрямую связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.

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