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В Таджикистане при взлете президентского вертолета начальника аэропорта завернуло в ковер и смертельно ударило о камни

Rus.Postimees.ee
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. | ФОТО: AP/ Scanpix

Начальник аэропорта таджикистанского города Хорог Дилдор Максудшоев погиб, получив травму из-за порыва ветра от лопастей вертолета президента республики Эмомали Рахмона, передает таджикская служба радио "Свобода" со ссылкой на УМВД.

Рахмон заканчивал поездку в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), последним пунктом его визита было село Яхчи Сор Дарвазского района, сообщает портал Newsru.com.

При порыве ветра от лопастей президентского вертолета Максудшоев упал и ударился головой о камни. Он скончался по дороге в больницу. Местные власти назвали его смерть нелепой случайностью.

"Погибший стоял в близком расстоянии от вертолета президента, когда тот начал подниматься в воздух. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета, ковер, постеленный на земле и на котором стоял Максудшоев, свернулся. Не выдержав натиска ветра, ковер вместе с начальником аэропорта отбросило на рядом стоящий большой камень", - приводит подробности трагедии ASIA-Plus.

Начальник хорогского аэропорта был среди чиновников области, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район. В селе Яхчи Сор возведены дома для пострадавших от сошедшего летом селевого потока, и Эмомали Рахмон побеседовал с пострадавшими от стихийного бедствия.

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