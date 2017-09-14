Более 7500 жителей Эстонии могут пройти бесплатные курсы повышения квалификации

«В связи с большим интересом к бесплатным курсам мы решили сделать дополнительный заказ, - сказала руководитель программы курсов Кайри Солманн. - Большая часть предлагаемых курсов посвящена темам пользования компьютером, гостиничному хозяйству, сферам питания и строительства, также представится возможность пополнить знания, необходимые в работе, и в сфере обслуживания, сотрудничества или знания иностранных языков».

Курсы будут проводиться в профессиональных училищах и прикладных высших учебных заведениях, предлагающих профессиональное образование, по всей Эстонии. Курсы предназначены для взрослых людей, чью конкурентоспособность и востребованность на рынке труда можно значительно повысить при помощи знаний, приобретенных на курсах повышения квалификации.

Государственный заказ курсов по повышению квалификации осуществляется с целью оказать содействие взрослым людям, не получившим профессиональной подготовки, или тем, чьи профессиональные навыки устарели. Бесплатные курсы доступны для всех, независимо от финансового положения или уровня образования. В отборе курсов принимали участие учебные заведения, при составлении списка исходили из востребованности курсов повышения квалификации в разных сферах деятельности в разных регионах.

Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда и Министерства образования и науки в рамках проекта «Продвижение образования взрослых и развитие возможностей обучения».

Подробная информация о курсах доступна на домашних страницах учебных заведений или здесь.