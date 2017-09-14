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Это стоит посмотреть: смешные ляпы рассеянных архитекторов

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративный снимок. Лестница. | ФОТО: Scanpix

Портал Kodu предлагает вам целых тридцать ляпов, совершенных архитекторами в разных странах мира. Посмотрите на фотографии: возможно, вы найдете что-то похожее и в вашем родном городе.

Тут лестницы и дорожные знаки, ведущие в никуда и гаражи, предназначенные для летающих машин, и банкоматы для великанов и карликов. Шутки шутками,  но, к сожалению, в архитектуре и строительстве часто встречаются подобные казусы. Почему эти ляпы не остались на чертежах, а оказались воплощенными в бетоне и металле, остается загадкой.

ЗДЕСЬ вы найдете галерею из тридцати архитектурных достижений, которые не подчиняются законам логики.

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