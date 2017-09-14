Это стоит посмотреть: смешные ляпы рассеянных архитекторов
14 сентября 2017 г., 16:01
Портал Kodu предлагает вам целых тридцать ляпов, совершенных архитекторами в разных странах мира. Посмотрите на фотографии: возможно, вы найдете что-то похожее и в вашем родном городе.
Тут лестницы и дорожные знаки, ведущие в никуда и гаражи, предназначенные для летающих машин, и банкоматы для великанов и карликов. Шутки шутками, но, к сожалению, в архитектуре и строительстве часто встречаются подобные казусы. Почему эти ляпы не остались на чертежах, а оказались воплощенными в бетоне и металле, остается загадкой.
ЗДЕСЬ вы найдете галерею из тридцати архитектурных достижений, которые не подчиняются законам логики.