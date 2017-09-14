Это стоит посмотреть: смешные ляпы рассеянных архитекторов

Тут лестницы и дорожные знаки, ведущие в никуда и гаражи, предназначенные для летающих машин, и банкоматы для великанов и карликов. Шутки шутками, но, к сожалению, в архитектуре и строительстве часто встречаются подобные казусы. Почему эти ляпы не остались на чертежах, а оказались воплощенными в бетоне и металле, остается загадкой.

ЗДЕСЬ вы найдете галерею из тридцати архитектурных достижений, которые не подчиняются законам логики.