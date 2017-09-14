Суд завершил рассмотрение дела о поджоге в Ласнамяэ беженцем собственной жены

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений. С 10 марта мужчина находится под стражей, пишет rus.err.ee.

Напомним, что 19-летний Мохаммад вечером 7 марта этого года в квартире на улице Маяка в Таллинне поджег свою 22-летнюю супругу, которая также прибыла в Эстонию в качестве беженки. Скорая помощь доставила женщину в больницу в тяжелом состоянии. Хотя 70 процентов тела женщины получило ожоги, ее жизнь удалось спасти. Во время преступления в квартире также находился их общий ребенок-младенец.

Полиция задержала мужчину, суд дал санкции на его арест. По итогам предварительного следствия мужчине предъявили обвинения в причинении тяжелых травм, сопровождающихся угрозой для жизни и тяжелым заболеванием. В случае обвинительного приговора ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Семья в июне прошлого года прибыла в Эстонию из Греции по квоте для беженцев.