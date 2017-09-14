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Внимание, жители Эстонии! Банк предупреждает о письмах мошенников

Rus.Postimees.ee
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Мошенник. Снимок иллюстративный. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

SEB предупреждает клиентов на своей странице в Facebook о письмах мошенников. В них на эстонском языке с ошибками интересуются деталями банковского счета.

«По данным SEB, сегодня несколько человек получили якобы от SEB электронные письма, в которых на эстонском языке с ошибками спрашиваются детали банковского счета. Речь идет о письмах мошенников. SEB просит получивших подобные письма людей игнорировать данное сообщение и не открывать имеющиеся там файлы или ссылки. Ни в коем случае нельзя через э-письма передавать свои персональные данные», - пишет SEB в Facebook.

SEB уточняет, что письма мошенников могут напоминать оповещения банка, но в них не указывается имя владельца счета, а адрес электронной почты не принадлежит банку.

Дополнительную информацию можно получить по номеру для клиентов 665 5100.

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