Внимание, жители Эстонии! Банк предупреждает о письмах мошенников

«По данным SEB, сегодня несколько человек получили якобы от SEB электронные письма, в которых на эстонском языке с ошибками спрашиваются детали банковского счета. Речь идет о письмах мошенников. SEB просит получивших подобные письма людей игнорировать данное сообщение и не открывать имеющиеся там файлы или ссылки. Ни в коем случае нельзя через э-письма передавать свои персональные данные», - пишет SEB в Facebook.

SEB уточняет, что письма мошенников могут напоминать оповещения банка, но в них не указывается имя владельца счета, а адрес электронной почты не принадлежит банку.

Дополнительную информацию можно получить по номеру для клиентов 665 5100.