Мутли: я не обсуждал киоски с Сависааром

Мутли рассказал, что в 2008 году отвечал на посту вице-мэра за сферу предпринимательства и транспорта. Он сказал, что в 2008 году идея провести конкурс поступила ему, скорее всего, от бывшего в то время старейшиной Кесклинна Марека Юргенсона, но он не смог вспомнить, созывал ли он для обсуждения этой темы районных глав.

По словам Мутли, части города самостоятельно провели конкурсы. В то же время он отметил, что в связи с намерением установить киоски во всех районах, было решено, что конкурс должен быть общегородским. «Если требовалось провести общегородской конкурс, этим обычно занимался Департамент предпринимательства», - пояснил Мутли передачу организации конкурса этому департаменту. В то же время, он признал, что не помнит, сколько других конкурсов в то время провел департамент.

На вопрос, по чьей инициативе отменили районные конкурсы, Мутли сперва ответил, что с этой идеей к нему мог обратиться Марек Юргенсон. Когда прокурор спросил, действительно ли Юргенсон сначала выступил с идеей провести конкурс на уровне части города, а две недели спустя предложил его отменить, Мутли ответил, что плохо помнит события 2008 года.

Мутли рассказал, что не имел никакого отношения к выбору местонахождения киосков, и отметил, что это утвердили управы частей города. В то же время, он сказал, что после завершения киоска связанные с установкой киосков лица общались с ним. «Общение с вице-мэром было обычным делом», - отметил Мутли и добавил, что не передавал Сависаару связанные с киосками темы. «Не помню, чтобы обсуждал эту тему с Сависааром», - ответил Мутли на вопрос прокурора, неужели за полтора года он ни разу не касался этой темы в беседе с мэром. «Роль мэра в таких делах - разрезать ленточку», - отметил он.

На вопрос, что сделал Мутли, когда в мае 2009 года ему стало известно, что пять киосков Кофкина были установлены без разрешения на строительство, Мутли отметил, что эта ситуация была недопустимой, но он не помнит, что предпринял в связи с ней. Он также заявил, что не помнит, каким образом разрешилась эта ситуация.

На вопрос, знает ли Мутли что-нибудь о том, что часть киосков без разрешения установили на государственной земле, он ответил, что участки под киоски выбрали части города, и он предполагал, что в этой области все в порядке.