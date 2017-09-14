В сентябре в Пельгулинне появится главная площадь

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, жители Пельгулинна давно ждали этой площади.

«Я очень рад, что в разработке проекта площади приняла активное участие местная община – люди участвовали в публичных обсуждениях и высказывали свое мнение в социальных сетях. Особо хочу отметить вклад общества Пельгулинна. Площадь частично обновится уже в сентябре, но реконструкция будет продолжена и в следующем году», - сказал Кальюлайд.

Расположенный на площади скейт-парк изначально задумывался, как временный. Но поскольку местные жители обратились к районной управе с просьбой его сохранить, проект площади был изменен с учетом их пожеланий.

«Юные скейтбордисты, которые привыкли там кататься, смогут это делать и в дальнейшем. Первоначальный проект этого не предусматривал, но затем райуправа скорректировала свои планы, и правильно сделала», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна.

Реконструкция площади будет проходить в два этапа. В этом году установят скамейки и заказанные в Италии контейнеры для озеленения, а также стойки для велосипедов и инфостенд. Установку уличной мебели и посадочные работы планируют завершить к концу сентября.

В следующем году планируется продолжить обновление площади – построить игровую площадку и заменить дорожное покрытие. Находящиеся сейчас на площади киоск, ель, столы для пинг-понга и малые бетонные формы останутся и после преобразования площади.