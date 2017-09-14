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Reporter: в Тарту при странных обстоятельствах дотла сгорел трактор

Rus.Postimees.ee
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Вчера около 19.00 к спасателям поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Лаулупео видны языки огня, сообщает передача Reporter.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в здании, которое используется зимой для выдачи лыж на прокат, горит садовый трактор. Машина принадлежала парку отдыха Тяхтвере.

В результате возгорания один трактор сгорел полностью, а другой получил серьезные повреждения. Спасателям удалось остановить огонь, и он не перекинулся на другую технику. Сгоревший трактор стоит около 15 000 евро, стоимость остальных машин доходит до 100 000 евро.

Полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить причину пожара.

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