Центристская партия исключили Ольгу Иванову из бизнес-регистра

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги подтвердил Postimees, что все необходимые процедуры с бизнес-регистром были выполнены.

Парламентская фракция центристов посчитала, что исключенная из партии Ольга Иванова может продолжать свою работу во фракции, поскольку обещает поддерживать цели правительства.

Иванова позавчера сказала Postimees, что планирует и дальше ходить на собрания партии, чтобы представлять там права других изгнанных из организации людей.

И хотя по решению правления Центристской партии из организации можно изгнать ее членов, нельзя заставить покинуть свой пост членов правления, которых назначил на него съезд партии. Таким образом, у Ивановой есть законное основание и дальше ходить на заседания правления, хотя она баллотируется на предстоящих выборах по спискам избирательного союза Эдгара Сависаара.

Члены собрания Центристской партии и Таллиннского совета поддержали предложение правления партии об исключении из своих рядов тех людей, которые баллотируются против партии в Таллинне, – это 32 человека, в том числе и Ольга Иванова.