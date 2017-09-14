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ЕС продлил на полгода санкции против России

Rus.Postimees.ee
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Флаг России. Иллюстративное фото. | ФОТО: Konstantin Chalabov/Sputnik

Руководство Евросоюза продлило до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан РФ и юридических лиц, которые были введены из-за ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в обнародованном официальном заявлении Совета ЕС.

В Брюсселе напомнили, что речь идет о так называемых персональных санкциях, действие которых истекало в пятницу, 15 сентября, В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении 149 россиян и украинцев и 38 юридических лиц, пишет Newsru.

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