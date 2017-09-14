ЕС продлил на полгода санкции против России
14 сентября 2017 г., 16:54
Руководство Евросоюза продлило до 15 марта 2018 года индивидуальные санкции против граждан РФ и юридических лиц, которые были введены из-за ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в обнародованном официальном заявлении Совета ЕС.
В Брюсселе напомнили, что речь идет о так называемых персональных санкциях, действие которых истекало в пятницу, 15 сентября, В настоящее время ограничительные меры действуют в отношении 149 россиян и украинцев и 38 юридических лиц, пишет Newsru.