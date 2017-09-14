Власти Нарвы по-прежнему не дают место за партой восьмилетнему мальчику

На прошлой неделе портал Rus.Postimees описывал эту абсурдную, как кажется, историю: 8-летний гражданин Эстонии, уроженец Нарвы, обычный русскоязычный мальчишка не принят в школу в Нарве по причине его прописки в Берлине, куда его мама уехала за лучшей долей.

В Берлине Эльдар жил с мамой до июля, но был увезен от нее обратно к бабушке в Нарву из-за социально неблагополучной обстановки. Теперь, как кажется, он вполне счастлив у бабушки, однако 70-летняя женщина не является опекуном и не имеет права определять внука в школу.

Нарвское самоуправление в курсе дела и социальный чиновник якобы занимается этой проблемой еще с августа, однако по факту мальчика в сентябре не пустили в школу - вот прямо велели им с бабушкой не приходить. Но хоть дали какие-то учебники и рабочие тетради на эстонском языке, по которым бабушка сама, как может, учит ребенка дома. Благо, что немецкие и эстонские буквы почти одни и те же.

В школу мальчика не приняли, но хоть дали книги и рабочие тетради первоклассника./ Илья Смирнов

Прошла неделя со дня публикации, но Эльдар по-прежнему не в классе. В Нарвской горуправе корреспонденту сообщили, что мальчиком теперь занимается городской социальный департамент, тогда как прежде была необходимость координировать работу с немецкими коллегами. Деталей своей работы соцчиновники разглашать не в праве, однако бабушку Эльдара они якобы держат в курсе.

Бабушка Лариса вчера подтвердила Rus.Postimees, что социальная чиновница приходила к ним домой и обнадежила, что получится зарегистрировать Эльдара в Нарве. Наряду с местом в классе ребенку надо будет оформить также эстонское медстрахование. Из документов с мальчиком приехала только эстонская ИД-карта.

Бабушка Лариса и восьмилетний Эльдар/ Илья Смирнов

Лариса рассказала, что на душе у нее стало легче еще от того, что мама Эльдара в минувшее воскресенье так и не приехала из Берлина за сыном, хотя собиралась и уже якобы покупала билет на 10 сентября. В связи с этим бабушка с внуком в те выходные и в понедельник прятались от любых телефонных звонков и визитеров.

Сейчас мама Эльдара в Германии уже несколько дней не отвечает на телефонные вызовы из Эстонии.