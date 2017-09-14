Мутли: я пошел на соглашение с прокуратурой, чтобы избежать суда

Мутли сказал, что находился под следствием в связи с двумя информационными кампаниями Таллинна — проводившимися во второй половине 2013 года кампанией по обновлению игровых площадок в детских садах и кампании по реновации стадиона Хийу. Госпрокуратура считает обе эти кампании скрытой предвыборной рекламой, которая незаконно финансировалась из бюджета Таллинна.

По словам Мутли, следствие в связи с видеоклипом о детских садах прекратили в его отношении из-за отсутствия состава преступления, а следствие, связанное с видеоклипом о футболе, по принципу оппортунитета. После этого инициатива поступила от прокуратуры.

«Эвестус сказал, что дело можно будет закрыть, если я дам обличительные показания», - сказал Мутли, имея в виду представляющего государственное обвинение на процессе по делу Сависаара ведущего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса.

По словам Мутли, во время предварительного следствия он отвечал на все вопросы в соответствии со своими убеждениями кроме последнего вопроса — о том, повлияла ли кампания о стадионе Хийу на результаты выборов. Мутли отметил, что для того, чтобы избежать суда, признал, что кампания могла повлиять на результаты выборов, но на самом деле он так не считает. Мутли добавил, что сказал это только для того, чтобы избежать суда.