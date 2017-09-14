Короткая память директора таллиннской школы: документ подтверждает, что она знала о получении 15 000 евро

«Я ничего не просила, я ничего не делала и эти деньги просто поступили на счет», - объясняла Сультс, как 15 000 городских денег попали без ее ведома на счет школы.

Сегодня из Горсовета был получено дигитально подписанное еще 15 марта ходатайство. Директор школы в документы для воплощения в жизнь проекта по Горхоллу перевести на счет Таллиннской художественной школы 15 000 евро для покупки красок и инструментов для покраски.

«Я не ходатайствовала ни о каких деньгах, это все выдумки», - прокомментировала Postimees директор Художественной гимназии Мари-Лийс Сультс полученный от Горсовета документ. Узнав, что у редакции есть подписанный ею документ, она озвучила иную версию. «Прекрасно, значит я просто не помню этого», - сказала директор школы. Мари-Лийс Сультс добавила, что школа часто подает городу ходатайства, поэтому проект Горхолла вылетел у нее из головы.

Ходатайство от школы. / Фото: Таллиннский горсовет

ERJK начала расследование в связи с росписью стен Горхолла

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила начать расследование по делу росписи стен Горхолла, чтобы выяснить, не использовались ли при этом бюджетные средства Таллинна для рекламы одного из баллотирующихся на выборов политиков.

«Поскольку из бюджета Таллинна было выделено 15 000 евро, но точно не указывается, почему эти средства выделили, а в это же время одно баллотирующееся на выборах лиц рекламирует себя на этом фоне, родился вопрос, наблюдаем ли мы в случае с этими 15 000 евро финансирование событийного маркетинга», - сказал BNS председатель ERJK Ардо Оясалу после заседания комиссии в четверг.

«А если речь идет о финансировании событийного маркетинга, мы бы хотели понять, почему это происходит перед выборами», - добавил он.

Член центристской фракции Рийгикогу и член совета Linnahall Мярт Сультс организовал роспись стены Горхолла, а Горуправа, которую возглавляет Центристская партия, выделила на это 15 000 евро. При этом Департамент охраны памятников старины не согласовал роспись стен и требует очистить стены от нее. Сультс в связи с этим инцидентом привлек оживленное внимание СМИ.