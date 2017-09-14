Число ходатайств об убежище в Эстонии увеличилось

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал BNS, что за восемь первых месяцев этого года департаменту поступило в общей сложности 80 ходатайств о предоставлении международной защиты.

В этом году ходатайства о международной защите подали 18 граждан Украины, 12 граждан Грузии и 11 граждан России, среди соискателей также были граждане Ирака, Шри-Ланки, Египта, Ирана и других стран. Среди соискателей 12 семей с детьми. Среди обратившихся в этом году к эстонским властям соискателей убежища 30 мужчин, 18 женщин и 28 несовершеннолетних.

Пресс-секретарь уточнил, что число ходатайств может не совпадать с числом соискателей, поскольку некоторые из них подают заявление несколько раз.

По сравнению с тем же периодом за прошлый год число ходатайств об убежище немного увеличилось. За первые восемь месяцев прошлом года эстонским властям поступило 66 ходатайств об убежище.

В 2015 году о представлении международной защиты ходатайствовали 226 человек, что более чем наполовину больше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году в Эстонию прибыло 93 соискателя из Украины, которые составили 40 процентов соискателей убежища в Эстонии. За Украиной по числу беженцев следовали Сирия и Ирак — из обеих стран прибыло по 14 граждан.